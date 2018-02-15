‘Il Diavolo’ se apareció en Bulgaria

Razgrad, Bulgaria.\- ¡Apareció el diablo! El Milán no tuvo problemas para golear 0\-3 al Ludogorets de Bulgaria en duelo válido por la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League.

En partido disputado en la Ludogorets Arena, los dirigidos por Gennaro Gattuso se pararon de buena forma en territorio hostil y dominaron a placer a su modesto rival.

Crutone abrió el rival para la visita al minuto 45 con un cabezazo a bocajarro, ya en el minuto 64’, el suizo Ricardo Rodríguez duplicó la ventaja con un cobro desde los once pasos. Finalmente, Borini liquidó el encuentro con un disparo de volea al 92’ para decretar el 0\-3 definitivo en el electrónico.

El duelo de vuelta se llevará a cabo el próximo jueves 22 de noviembre en el San Siro en punto de las 15:05 horas del centro de México.

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