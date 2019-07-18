¡Jiménez conoce rival en Europa League!

Wolverhampton Wanderers, donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, conoció este jueves a su rival de la Europa League 2019-2020 una vez que Crusaders venció en su serie al B36.

El conjunto de Irlanda del Norte se impuso al cuadro de Islas Feroe con global de 5-2; de este modo Crusaders chocará contra los Wolves, que vuelven a una competición continental después de 40 años.

El sorteo de la segunda ronda de la Liga Europea emparejó así al club norirlandés y al inglés, que protagonizarán el partido de ida la próxima semana en el Molineux Stadium, casa de los Wolves.

Raúl Jiménez continúa de vacaciones tras jugar en la Copa Oro de la Concacaf y en los próximos días se incorporará a la pretemporada, aunque se sería complicado que tenga actividad en dicho cotejo ante Crusaders.

Por ahora Wolverhampton se encuentra en China para disputar la Liga Premier Asia Trophy, donde disputará la final contra Manchester City este sábado.