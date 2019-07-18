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Fútbol

¡Jiménez conoce rival en Europa League!

Crusaders chocará contra los Wolves

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WOLVERHAMPTON, ENGLAND - MARCH 16: Raul Jimenez of Wolverhampton Wanderers during the FA Cup Quarter Final match between Wolverhampton Wanderers and Manchester United at Molineux on March 16, 2019 in Wolverhampton, England. (Photo by Sam Bagnall - AMA/Getty Images)|Sam Bagnall - AMA/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Wolverhampton Wanderers, donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, conoció este jueves a su rival de la Europa League 2019-2020 una vez que Crusaders venció en su serie al B36.

El conjunto de Irlanda del Norte se impuso al cuadro de Islas Feroe con global de 5-2; de este modo Crusaders chocará contra los Wolves, que vuelven a una competición continental después de 40 años.

El sorteo de la segunda ronda de la Liga Europea emparejó así al club norirlandés y al inglés, que protagonizarán el partido de ida la próxima semana en el Molineux Stadium, casa de los Wolves.

Raúl Jiménez continúa de vacaciones tras jugar en la Copa Oro de la Concacaf y en los próximos días se incorporará a la pretemporada, aunque se sería complicado que tenga actividad en dicho cotejo ante Crusaders.

Por ahora Wolverhampton se encuentra en China para disputar la Liga Premier Asia Trophy, donde disputará la final contra Manchester City este sábado.

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