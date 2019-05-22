La Ausencia de Henrikh Mkhitaryan

Una vez más, los conflictos políticos secuestran la alegría y el espíritu del futbol. Resulta que el Arsenal ha confirmado que el centrocampista Henrikh Mkhitaryan no podrá viajar con el equipo para disputar la final de la UEFA Europa League que está agendada para el miércoles 29 de mayo ante el Chelsea.

¿El motivo? El terrible conflicto bélico que existe entre Azerbaiyán y Armenia. Una realidad que viven ambas naciones desde hace 30 años por el control del Alto Karabag. El tema es que Mkhitaryan siendo Armenio, no puede viajar a Bakú, capital de Azerbaiyán, la cual será cede del la gran final, debido a un posible atentado en contra de su persona.

Por ello es que el club inglés ha decidido prescindir de los servicios del jugador de 30 años para este partido tan importante. Por medio de un comunicado, publicaron lo siguiente: "Hemos escrito a la UEFA expresando nuestra profunda preocupación por esta situación. Micki ha sido un jugador clave en nuestro trayecto rumbo a la final, por lo que es una gran pérdida para nosotros desde la perspectiva del club…”

Henrikh Mkhitaryan ha disputado 39 partidos esta temporada con el Arsenal, marcando en seis ocasiones y siendo un elemento importante en el esquema táctico del español Unai Emery.

Información de Pablo De Rubens @DeRubensP

[...] It‘s the kind of game that doesn’t come along very often for us players and I must admit, it hurts me a lot to miss it.I will be cheering my teammates on! Let’s bring it home @Arsenal 🏆💪🏼💪🏼💪🏼 #uel #final #arsenal #chelsea #AFC #COYG pic.twitter.com/gnDA6oyolw — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) May 21, 2019

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