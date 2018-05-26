La portería es un puesto muy ingrato: Navas

Kiev, Ucrania.\- ¡Se solidariza! El cancerbero Keylor Navas logró un título más de Champions League con el Real Madrid, sin embargo, se solidarizó con Loris Karius, quien tuvo una muy mala noche en la portería del Liverpool.

“Es un puesto muy ingrato en muchas situaciones. Ojalá él pueda salir adelante, tiene mucha carrera todavía y que ojalá Dios le dé fuerza para que pueda salir adelante”, declaró el portero tico en zona mixta.

“Nunca perdimos la fe, siempre trabajamos y ya es una realidad, somos campeones de nuevo y estamos súper orgullosos, agradecidos con la afición y con todos los que siempre nos han apoyado”, añadió.

Respecto a su accionar en la presente temporada, declaró que “siempre hay momentos complicados, pero de la mano de la familia siempre sacamos fuerzas y aquí estamos, campeones tres veces seguidas”, concluyó.

Te puede interesar: Loco festejo del Madrid en los vestidores \(video\)