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Fútbol

Lainez y Guardado, convocados para Europa League

Los mexicanos participarán en la Europa League con el Betis, que tiene como próximo rival al Rennes.

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Escrito por: Azteca Deportes

El conjunto español Real Betis incluyó en su lista de jugadores que disputarán laEuropa League al futbolista mexicano Diego Lainez, quien recién llegó al equipo “verdiblanco” en el mercado de invierno. El mediocampista mexicano de 18 años fue inscrito por su entrenador, Enrique Setién, en la lista de jugadores convocados para la ronda de dieciseisavos en la Europa League, donde el conjunto en el que también milita Andrés Guardado enfrentará al equipo francés Rennes.

Además de Lainez, quien ya debutó en la Liga Española y Copa del Rey, Betis también sumó a su lista de convocados a sus más recientes contrataciones, el español Jesé Rodríguez y al brasileño Emerson Aparecido, quienes completan a los tres nuevos jugadores elegibles sin alguna restricción por la UEFA.

El Betis de Lainez y Guardado disputará la ronda de dieciseisavos de Europa League a partir del 14 de febrero, cuando visite al Rennes, pero antes deberá disputar la ida de semifinales de Copa del Rey, este jueves contra Valencia, para posteriormente visitar al Leganés del mexicano Diego Reyes, en la fecha 23 de La Liga.

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SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 08: Andres Guardado of Real Betis reacts during the UEFA Europa League Group F match between Real Betis and AC Milan at Estadio Benito Villamarin on November 8, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)|Aitor Alcalde/Getty Images

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