¡Listos los ‘cuartos’ de la Europa League!

Nyon, Suiza. La serie que sostendrán los equipos de Atlético de Madrid de España y el portugués Sporting de Lisboa es la más destacada, tras celebrarse en el sorteo de los cuartos de final de la Europa League.

Esta será la segunda vez que ambos conjuntos se vean las caras en instancias decisivas. La primera vez fue en la temporada 2009\-10 cuando los españoles se impusieron para enfilarse al título.

Arsenal de la Liga Premier de Inglaterra, que viene de dejar fuera al Milan italiano, tendrá que verse las caras con el CSKA Moscú de Rusia.

Salzburgo quiere seguir dando la sorpresa y colocarse dentro de los cuatro mejores de esta competencia, pero antes debe eliminar a Lazio de Italia.

El también sorpresivo Leipzig de la Bundesliga tendrá un complicado duelo con el conjunto francés del Olympique de Marsella.

Soccer Football - Europa League Quarter-Final Draw - Nyon, Switzerland - March 16, 2018 General view of the final draw REUTERS/Pierre Albouy|PIERRE ALBOUY/REUTERS

\-Partidos de ida:

5 de abril:

Arsenal\-CSKA Moscú

Atlético de Madrid\-Sporting Portugal

Lazio\-Salzburgo

Leipzig\-Olympique de Marsella

\-Partidos de vuelta:

12 de abril

CSKA Moscú\-Arsenal

Sporting Portugal\-Atlético de Madrid

Salzburgo\-Lazio

Olympique de Marsella\-Leipzig

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