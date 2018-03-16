Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

¡Listos los ‘cuartos’ de la Europa League!

Atlético de Madrid-Sporting de Lisboa es el duelo que más destaca en los cuartos de final de Europa League

KAL|0_f09vd13y
Soccer Football - Europa League Quarter-Final Draw - Nyon, Switzerland - March 16, 2018 General view of the final draw REUTERS/Pierre Albouy|PIERRE ALBOUY/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Nyon, Suiza. La serie que sostendrán los equipos de Atlético de Madrid de España y el portugués Sporting de Lisboa es la más destacada, tras celebrarse en el sorteo de los cuartos de final de la Europa League.

Esta será la segunda vez que ambos conjuntos se vean las caras en instancias decisivas. La primera vez fue en la temporada 2009\-10 cuando los españoles se impusieron para enfilarse al título.

Arsenal de la Liga Premier de Inglaterra, que viene de dejar fuera al Milan italiano, tendrá que verse las caras con el CSKA Moscú de Rusia.

Salzburgo quiere seguir dando la sorpresa y colocarse dentro de los cuatro mejores de esta competencia, pero antes debe eliminar a Lazio de Italia.

El también sorpresivo Leipzig de la Bundesliga tendrá un complicado duelo con el conjunto francés del Olympique de Marsella.

KAL|0_f09vd13y
Soccer Football - Europa League Quarter-Final Draw - Nyon, Switzerland - March 16, 2018 General view of the final draw REUTERS/Pierre Albouy|PIERRE ALBOUY/REUTERS

\-Partidos de ida:

5 de abril:

Arsenal\-CSKA Moscú

Atlético de Madrid\-Sporting Portugal

Lazio\-Salzburgo

Leipzig\-Olympique de Marsella

\-Partidos de vuelta:

12 de abril

CSKA Moscú\-Arsenal

Sporting Portugal\-Atlético de Madrid

Salzburgo\-Lazio

Olympique de Marsella\-Leipzig

Por si te interesa: Alemania anuncia lista de convocados para fecha FIFA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP