¡Listos los ‘cuartos’ de la Europa League!
Atlético de Madrid-Sporting de Lisboa es el duelo que más destaca en los cuartos de final de Europa League
Nyon, Suiza. La serie que sostendrán los equipos de Atlético de Madrid de España y el portugués Sporting de Lisboa es la más destacada, tras celebrarse en el sorteo de los cuartos de final de la Europa League.
Esta será la segunda vez que ambos conjuntos se vean las caras en instancias decisivas. La primera vez fue en la temporada 2009\-10 cuando los españoles se impusieron para enfilarse al título.
Arsenal de la Liga Premier de Inglaterra, que viene de dejar fuera al Milan italiano, tendrá que verse las caras con el CSKA Moscú de Rusia.
Salzburgo quiere seguir dando la sorpresa y colocarse dentro de los cuatro mejores de esta competencia, pero antes debe eliminar a Lazio de Italia.
El también sorpresivo Leipzig de la Bundesliga tendrá un complicado duelo con el conjunto francés del Olympique de Marsella.
\-Partidos de ida:
5 de abril:
Arsenal\-CSKA Moscú
Atlético de Madrid\-Sporting Portugal
Lazio\-Salzburgo
Leipzig\-Olympique de Marsella
\-Partidos de vuelta:
12 de abril
CSKA Moscú\-Arsenal
Sporting Portugal\-Atlético de Madrid
Salzburgo\-Lazio
Olympique de Marsella\-Leipzig
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