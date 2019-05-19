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Fútbol

Los clasificados a Champions y Europa League de las principales ligas de Europa

Las principales ligas europeas ya tienen a sus representantes en las máximas competiciones europeas

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Iker Casillas of Real Madrid brings out the UEFA Champions League Trophy alongside Federico Fazio of Sevilla who’s carries the Europa League trophy (Photo by AMA/Corbis via Getty Images)|Catherine Ivill/AMA /Corbis via Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Las principales ligas europeas están definidas. Los lugares para las próximas ediciones de la Champions League y Europa Legue ya se conocen.

EnInglaterra los clasificados para la Champions League son el campeón Manchester City, Liverpool, Chelsea y Tottenham. El Arsenal está clasificado directamente para Europa Legue junto con el Manchester United. El Wolverhampton de Raúl Alonso Jiménez tendrá que disputar una ronda clasificatoria. Si el Arsenal llegara a ganar en la final de la Europa Legue, se clasificaría automáticamente a la Champions League 2019-2020.

La Liga enEspaña tiene como participantes a Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia. Los clasificados a Europa Legue son Getafe, Sevilla y el Espanyol, tras 12 años de ausencia en competiciones europeas.

Por su parte la Bundesliga en Alemania vio coronarse por séptima vez consecutiva al Bayern Münich. Los clasificados son Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Leipzig. El Borussia Monchengladbach, Eintracht Frankfurt y Wolfsburg clasifican a Europa League.

La Ligue 1 en Francia tuvo como clasificados al París Saint Germain, LOSC Lille y Olympique Lyon a la fase previa. El Saint-Étienne, Stade Rennais y Racing de Estrasburgo.

En Italia a falta de una jornada, la Seria A tiene como clasificados a la Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Para la Europa League los participantes por el “país de la bota”, el Milan y la Roma en fase clasificatoria. Todo puede cambiar hasta el último minuto, ya que Atalanta e Inter tienen 66 puntos, Milan 65 y Roma 63.

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