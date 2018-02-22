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Fútbol

Los clasificados a octavos de Europa League

Arsenal y Milan a la siguiente ronda; sorprenden eliminaciones de Napoli y Villarreal

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡Todo listo! Luego de unos trepidantes duelos en los dieciseisavos de final de la Europa League, han quedado definidos los invitados a la siguiente ronda.

Como en cada edición, las sorpresas no se hicieron esperar, pues equipos que pintaban como grandes favoritos para llevarse la copa quedaron eliminados en esta ronda, en concreto, los casos del Villarreal y el Napoli, además de la Real Sociedad que no pudo ante el Salzburgo austriaco, lo cual significa que no habrá participación Azteca en los octavos de final.

Igualmente, equipos históricos hicieron valer sus pronósticos y avanzaron sin mucho apuro, como es el caso del Atlético de Madrid, Milán y Arsenal, conjunto inglés que llegó a sufrir en el primer tiempo del partido de vuelta.

El sorteo de los octavos de final de la segunda competencia más importante en el ‘Viejo Continente’ se llevará a cabo este viernes 23 de febrero en Nyon, Suiza.

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