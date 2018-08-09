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Fútbol

Los mejores de la Champions League

Salah, Ronaldo y Messi, candidatos a mejor delantero de la Champions League

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Escrito por: Azteca Deportes

México. El jugador del Liverpool Mohamed Salah se sumó a los ya habituales Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la lista de la UEFA de los mejores delanteros que jugaron la Champions League la pasada temporada, dijo el jueves el organismo rector del futbol europeo.

Ronaldo, que ganó el premio el año pasado, fue con 15 goles el máximo goleador de un torneo que el Real Madrid ganó por tercera vez consecutiva.

El egipcio Salah, en tanto, lideró la notable racha del Liverpool hacia la final con 10 goles y cuatro asistencias, mientras que Messi, la estrella del Barcelona, marcó seis tantos en el torneo.

El mejor defensor saldrá del Real Madrid, debido a que los tres finalistas -Marcelo, Sergio Ramos y Raphael Varane- forman parte de su plantel.

La dupla del Madrid formada por Toni Kroos y Luka Modric competirá contra Kevin De Bruyne, del Manchester City, por el premio al mejor centrocampista.

Por su parte, el brasileño Alisson, clave para que la AS Roma llegara a semifinales del torneo la temporada pasada, competirá por ser el mejor portero junto al costarricense Keylor Navas, del Real Madrid, y el italiano Gianluigi Buffon, que cambió recientemente la Juventus por el Paris Saint Germain.

Los ganadores se anunciarán durante el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2018-2019 el 30 de agosto en Mónaco.

Los nominados fueron seleccionados por un jurado compuesto por los 32 entrenadores de los equipos que participaron en la Champions League el año pasado y 55 periodistas elegidos por el grupo European Sports Media.

Reuters
[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/liga-bancomer-mx/2018-08-08-08-16/-viernes-botanero--jornada-4/)

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