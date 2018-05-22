Los respeto, pero el Madrid es mejor: Cristiano Ronaldo

Madrid, España. El delantero de Real Madrid Cristiano Ronaldo dijo el martes que el juego del Liverpool le recuerda al de su propio equipo hace unos años, y que en la final de la Champions League del futbol europeo contra el club inglés lo importante será hacer historia.

"Me recuerdan al Madrid de hace unos años, tres rápidos arriba. Les respeto mucho, pero creo que el Madrid es mejor", dijo el futbolista portugués sobre Liverpool de cara a la final del torneo europeo de clubes más importante, que se disputará el sábado en Kiev.

"Hay que respetar mucho al Liverpool. No creo que lo tengamos más fácil. Han hecho méritos para estar ahí", agregó el futbolista durante una conferencia de prensa.

El exjugador del Manchester United, archirrival del Liverpool, busca ganar su quinto título en la Liga de Campeones, que a su vez sería el tercero consecutivo para el equipo "merengue". Y tiene confianza en que podrá lograrlo.

Soccer Football - Champions League - Real Madrid Training - Real Madrid City, Madrid, Spain - May 22, 2018 Real Madrid coach Zinedine Zidane and Cristiano Ronaldo during training REUTERS/Sergio Perez|SERGIO PEREZ/REUTERS

"Les respeto mucho, pero creo que el Madrid es mejor. Nos tenemos que dar cuenta de la historia que podemos hacer, por eso hay que entrar y demostrar nuestra experiencia", señaló Ronaldo, para quien ganar su quinta copa "sería la hostia".

"Quiero estar bien el sábado, jugar bien y si es posible marcar goles. Pero lo más importante es ganar, no importa quién marque los goles. Lo importante es hacer historia", declaró.

Ronaldo cree que ganar la Champions League borrará la decepción por el desempeño del equipo en el torneo doméstico, donde el Real Madrid finalizó tercero por detrás del campeón Barcelona y del Atlético de Madrid.

"Fue una temporada espectacular en la Champions, marqué en todos los partidos de fase de grupos. Tienes que estar siempre motivado, en este club no te puedes relajar y menos en esta competición. La Champions, desde Gento y Di Stéfano, es especial, y a mí a nivel personal me motiva un montón", señaló.

Reuters

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