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Fútbol

Lyon sale victorioso de Rusia

Olympique Lyon vence de visitante al CSKA en Europa League

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Soccer Football - Europa League Round of 16 First Leg - CSKA Moscow vs Olympique Lyonnais - VEB Arena, Moscow, Russia - March 8, 2018 Lyon’s Marcelo scores their first goal REUTERS/Maxim Shemetov|MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Moscú, Rusia. Con gol del defensor brasileño Marcelo Antônio Guedes Filho, el Olympique Lyon sigue con paso fuerte en competiciones europeas y sacó un valioso triunfo de visitante 1\-0 ante el CSKA Moscú, en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League.

Pese a atravesar un mal momento en la liga francesa, que les ha ocasionado caer hasta la cuarta posición, los dirigidos por Bruno Génésio han dado un giro en su temporada para dar una sorpresa en Europa, y su visita al Arena CSKA dejó en claro las aspiraciones del cuadro galo.

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Soccer Football - Europa League Round of 16 First Leg - CSKA Moscow vs Olympique Lyonnais - VEB Arena, Moscow, Russia - March 8, 2018 Lyon’s Marcelo scores their first goal REUTERS/Maxim Shemetov|MAXIM SHEMETOV/REUTERS

En un encuentro en el que los locales se hicieron del dominio del balón, fueron los “gones” quienes generaron una mayor cantidad de ocasiones de gol, lo que finalmente se tradujo en una victoria para los visitantes.

Fue al minuto 68 que el brasileño Marcelo aprovechó un gran centro del holandés Memphis Depay en un tiro de esquina y remató de cabeza muy cerca del área para vencer a Igor Akinfeev y otorgarle el triunfo a su equipo.

Con este resultado, el Lyon partirá con ventaja en el encuentro de vuelta, pues cualquier victoria o empate le da el pase a la siguiente ronda, por lo que el CSKA necesita sacar una victoria en su visita al Groupama Stadium la siguiente semana, en busca de seguir con vida en el torneo.
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