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Fútbol

¡Lyon se lleva la Champions!

El conjunto francés venció al Wolfsburgo en la gran final de la Champions

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Escrito por: Azteca Deportes

**Kiev, Ucrania.**\- ¡Vibrante! Con un cierre espectacular en tiempos extra, el **Lyon** marcó tres goles en tan solo cinco minutos para derrotar 4\-1 al **Wolfsburgo** en la gran final de la **Champions League Femenina.**

Luego de un primer tiempo con pocas emociones, **Pernille Harder** abrió el marcador para las alemanas al 93’ con disparo de larga distancia, sin embargo, el Wolfsburgo tuvo una caída abrupta a partir de la expulsión de **Alexandra Popp**.

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**Amandine Henry** igualó los cartones al 98’, y al 99’, **Eugenie Le Sommer** empujó el balón debajo de la portería para darle la vuelta al marcador. Al 103’, **Ada Hegerberg** aumentó la distancia y ya al 116’, **Camille Abily** puso el 4\-1 definitivo.

Así, el **Olympique** de Lyon consiguió su tercera Orejona de manera consecutiva y la quinta en total.

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