Lyon último invitado a ‘octavos’ en Champions League
Olympique de Lyon se convirtió en el último invitado a los octavos de final de la Champions League al empatar con Shakhtar Donetsk
Kiev, Ucrania. En un duelo que fue cambiado de sede por problemas políticos en la región, Olympique de Lyon se convirtió en el último invitado a los octavos de final de la Champions League, al empatar 1-1 con Shakhtar Donetsk en la última fecha de la fase de grupos.
En la cancha del Estadio Olímpico de Kiev, los goles del encuentro corrieron a cargo del delantero brasileño Junior Moraes al minuto 22 y del francés Nabil Fekir al 65.
Tras esta victoria, los galos llegaron a ocho unidades y serán escoltas de Manchester City, del Grupo F, en la ronda de eliminación directa, mientras Shakhtar tendrá que ir a los dieciseisavos de final de la Europa League.
Los locales se pusieron en ventaja 1-0 al 22, cuando Ismaily dio un pase a Moraes, quien definió de pierna izquierda desde el centro del área para provocar la algarabía en las tribunas.
Los galos intentaron responder, pero los dirigidos por Paulo Fonseca lograron neutralizar a los atacantes Nabil Fekir y Memphis Depay en el primer tiempo.
Pero el partido daría otro giro, al 65, cuando Depay asistió a Nabil Fekir, quien sacó un tremendo disparo de izquierda desde el centro del área, el cual se incrustó en el ángulo izquierdo para el 1-1 y clasificar al Lyon, en ese momento.
Rápidamente, el cuadro ucraniano realizo algunas modificaciones con el fin de ir por el gol que les diera la clasificación a octavos mediante llegadas por los costados y jugadas a balón parado, pero no fue suficiente para evitar su eliminación del torneo más importante de clubes a nivel europeo.
De esta manera, los dirigidos por Bruno Génésio se llevaron el último boleto a los octavos de final de Champions League y enviaron a los ucranianos al sorteo de la Europa League.