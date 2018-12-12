Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Lyon último invitado a ‘octavos’ en Champions League

Olympique de Lyon se convirtió en el último invitado a los octavos de final de la Champions League al empatar con Shakhtar Donetsk

KAL|1_t9j2zrc6
Soccer Football - Champions League - Group Stage - Group F - Shakhtar Donetsk v Olympique Lyonnais - NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev, Ukraine - December 12, 2018 Lyon’s Memphis Depay in action with Shakhtar Donetsk’s Ismaily REUTERS/Gleb Garanich|GLEB GARANICH/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Kiev, Ucrania. En un duelo que fue cambiado de sede por problemas políticos en la región, Olympique de Lyon se convirtió en el último invitado a los octavos de final de la Champions League, al empatar 1-1 con Shakhtar Donetsk en la última fecha de la fase de grupos.

En la cancha del Estadio Olímpico de Kiev, los goles del encuentro corrieron a cargo del delantero brasileño Junior Moraes al minuto 22 y del francés Nabil Fekir al 65.

Tras esta victoria, los galos llegaron a ocho unidades y serán escoltas de Manchester City, del Grupo F, en la ronda de eliminación directa, mientras Shakhtar tendrá que ir a los dieciseisavos de final de la Europa League.

Los locales se pusieron en ventaja 1-0 al 22, cuando Ismaily dio un pase a Moraes, quien definió de pierna izquierda desde el centro del área para provocar la algarabía en las tribunas.

Los galos intentaron responder, pero los dirigidos por Paulo Fonseca lograron neutralizar a los atacantes Nabil Fekir y Memphis Depay en el primer tiempo.

Pero el partido daría otro giro, al 65, cuando Depay asistió a Nabil Fekir, quien sacó un tremendo disparo de izquierda desde el centro del área, el cual se incrustó en el ángulo izquierdo para el 1-1 y clasificar al Lyon, en ese momento.

Rápidamente, el cuadro ucraniano realizo algunas modificaciones con el fin de ir por el gol que les diera la clasificación a octavos mediante llegadas por los costados y jugadas a balón parado, pero no fue suficiente para evitar su eliminación del torneo más importante de clubes a nivel europeo.

De esta manera, los dirigidos por Bruno Génésio se llevaron el último boleto a los octavos de final de Champions League y enviaron a los ucranianos al sorteo de la Europa League.

KAL|1_sjfnku53

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP