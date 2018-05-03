Madrid a la conquista de Europa

Madrid, España.\- ¡Madrid domina! Las finales de los torneos del Viejo Continente están definidas y han dictado que dos equipos de la capital de España se encuentren en la antesala de un título más.

El Real Madrid llegó a su cuarta final de Champions League en los últimos cinco años y a su tercera consecutiva, buscando su orejona número 13, la cual disputará ante el sorprendente Liverpool deJürgen Klopp.

Por otro lado, el aguerrido Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone logró su clasificación a la gran final de la Europa League tras una apretada serie ante el Arsenal y se verá las caras ante el Marsella en Lyon.

La final de la Champions se llevará a cabo el 26 de mayo en el Estadio de Kiev en punto de las 13:45 horas del centro de México; el campeón de la Europa League se conocerá el 16 del presente mes en Francia.

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