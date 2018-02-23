Milan-Arsenal en ‘octavos’ de Europa League

Nyon, Suiza. La serie entre Milan, de la Serie A Italia, y Arsenal, de la Liga Premier de Inglaterra, es la que más llama la atención en los octavos de final de la Europa League, tras el sorteo que se realizó este viernes.

Otro duelo que destaca es el que sostendrá el cuadro español Atlético de Madrid con Lokomotiv ruso, mientras que el otro cuadro español, Athleltic de Bilbao se enfrentará al Olympique de Marsella.

Leipzig, de la Bundesliga, uno de los equipos sorpresas en el último año y medio, quiere seguir con su sueño ante el cuadro ruso de Zenit.

Los primeros 90 minutos de estas eliminatorias se llevarán a cabo el jueves 8 de marzo, mientras que el segundo y definitivo juego se disputará el jueves 15 del mismo mes.

Octavos de final Europa League:

Lazio\-Dinamo Kiev

RB Leipzig\-Zenit

Atlético de Madrid\-Lokomotiv

CSKA Moscú\-Lyon

Marsella\-Athletic

Sporting\-Viktoria Plzen

Dortmund\-Salzburgo

Milán\-Arsenal

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