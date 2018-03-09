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Fútbol

Morientes ve al Madrid como favorito en Champions

El exjugador español cree que el club merengue puede conseguir el tricampeonato de Europa

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Escrito por: Azteca Deportes

Monterrey, Nuevo León.\- ¿Merengue tricampeón? El exjugador español, Fernando ‘Moro’ Morientes cree que el Real Madrid es un serio aspirante a llevarse una vez más la Champions League.

“A cuartos de final han llegado Real Madrid, Juventus, faltan algunos equipos, pero Real Madrid porque ha ganado las dos últimas ediciones, es un serio candidato, es uno de los mejores clubes”, indicó.

Resaltó que “de aquí en adelante depende de la calidad de los jugadores, pero cualquier equipo puede ser campeón, siempre están los mejores y los que estén en la final es por méritos propios”.

Morientes, quien es embajador en la visita del trofeo de la Liga de Campeones en México y estuvo hoy en esta ciudad, dijo que sin duda alguna el cuadro merengue dio un golpe de autoridad al superar al PSG en la ronda anterior.

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