¡Napoli fracasa en Europa League!

Leipzig, Alemania.\- ¡Fracaso! El Napoli, actual líder de la Serie A firmó un papelón al quedar eliminado en dieciseisavos de final de la Europa League tras vencer 0\-2 al RB Leipzig pero con un 3\-3 global que favoreció a los alemanes.

Por el criterio de goles de visitante al empatar 3\-3 en el marcador global, tras perder 3\-1 en San Paolo en la “ida”, el equipo dirigido por Maurizio Sarri necesitaba ganar por ventaja de tres goles en territorio alemán para avanzar a la siguiente fase.

A los 32 minutos del primer tiempo, el polaco Piotr Zielinski puso en ventaja a su equipo al aprovechar un rebote dentro del área, tras una gran jugada de Lorenzo Insigne, con lo que los "partenopeos" comenzaron a soñar con que la remontada era posible.

A a cuatro minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario, Insigne ilusionaría más a la escuadra italiana al anotar un zurdazo dentro del área para colocar el 2\-0 en el marcador \(3\-3 global\).

Con este resultado, Napoli quedó eliminado de la Europa League por el criterio de desempate de los goles de visitante, consumando así el fracaso europeo en la temporada, tanto en la Liga de Campeones de Europa, como en esta competición.

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