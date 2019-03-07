Napoli saca ventaja en Europa League

Napoles, Italia.– Napoli superó en su casa de manera significativa 3-0 al RB Salzburgo, que tuvo ausencia de reacción en el partido y se llevó una dura derrota en el estadio San Paolo, por partido correspondiente a los octavos de final de la Europa League.

Los goles del encuentro fueron gracias a Arkadiusz Milik (10’), Fabián Ruiz (18’) y Jérôme Onguene (58’) (en propia puerta).

El partido que enfrentó Napoli contra el equipo alemán del RB Salzburgo, comenzó con un pausado tiempo de juego por las faltas que los italianos cometían para detener al cuadro contrario que se animaba a atacar.

Las ilusiones del conjunto del Napoli empezaron a rendir frutos después de la maniobra en ataque que hicieron, el polaco Arkadiusz Milik, en un pase a profundidad de Mertens, remató desde el centro del área el esférico y anotó el primer gol al 10’.

Después el festín del Napoli en control de juego y opciones al ataque comenzaron a orquestarse, pues Fabián Ruiz fue el autor de un remate al área que no encontró el arco; posteriormente, Koulibaly cabeceó un balón que salió desviado.

Los locales vieron incrementada su ventaja cuando Fabián Ruiz tomó el balón, a pase de José Callejón, y con un remate con la pierna zurda dejó el esférico colocado bajo la red del Salzburgo apenas en el minuto 18 del encuentro.

Para la segunda parte, las emociones fueron escasas por parte de ambos clubes, los del Napoli buscaban defender la ventaja para el partido de vuelta, y los visitantes trataron, pero también esperaron atrás para no recibir más goles.

Para la mala fortuna del cuadro alemán del RB Salzburgo, la anotación no llegó por una jugada que los superara como equipo, sino por un autogol del zaguero Jerôme Onguéné para colocar el 3-0 a favor del Napoli al 58’.

Sin muchas emociones por la falta de contundencia de los visitantes, y que el Napoli tuvo un buen manejo de juego, terminó el encuentro con una victoria para los italianos que parecen ya tener el boleto para la siguiente ronda.

El Napoli se lleva una fabulosa ventaja en el partido de vuelta a disputarse en Alemania en el estadio Red Bull Arena, casa del Salzburgo, el 14 de marzo, por su parte los alemanes buscarán empatar o remontar la serie.