No hay favoritos mañana: Jupp Heynckes

Munich, Alemania. El entrenador del Bayern Munich, Jupp Heynckes, dijo que decidirá en el último minuto si el defensor David Alaba y el mediocampista Corentin Tolisso pueden jugar el miércoles el partido de ida de las semifinales de la Champions League en casa contra el Real Madrid.

El campeón alemán, con sed de venganza tras ser eliminado la temporada pasada por cuarta vez consecutiva por un conjunto español en Champions, no podrá contar con el internacional chileno Arturo Vidal, que estará fuera de las canchas durante lo que queda de temporada después de someterse a una intervención quirúrgica.

Soccer Football - Champions League - Bayern Munich Press Conference - Allianz Arena, Munich, Germany - April 24, 2018 Bayern Munich coach Jupp Heynckes during the press conference REUTERS/Michael Dalder|MICHAEL DALDER/REUTERS

El internacional austriaco Alaba ha venido padeciendo una lesión en la espalda durante las últimas semanas y se perdió la sesión de entrenamiento del martes por la mañana, mientras que el francés Tolisso acaba de recuperarse de una lesión en la tibia.

El Bayern busca conseguir su sexta Copa de Europa y emular el triplete que logró en 2013, también bajo la batuta de Heynckes, para lo que necesitará que su equipo se imponga al vigente campeón y ganador de la Copa de Europa en 12 ocasiones.

El experimentado entrenador, que salió de su retiro en septiembre para hacerse cargo nuevamente del Bayern, dijo que a pesar de la fortaleza del Real Madrid y sus dos títulos consecutivos en la Champions League no había favoritos en esta llave.

"Este partido será una delicia para el aficionado al futbol porque tiene los mejores jugadores por ambos lados y los equipos juegan un fUtbol atractivo", dijo el alemán. "No hay favoritos mañana. Aunque tengo buenas sensaciones para nosotros", agregó.

Reuters

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