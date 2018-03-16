No le tenemos miedo a Messi: AS Roma
Manolas asegura que será una oportunidad de hacer historia eliminando al Barcelona de la Champions League
Roma, Italia. El griego Kostas Manolas, central del AS Roma, descartó que le teman al argentino Lionel Messi en cuartos de final de la Champions League, pues jugando en equipo podrán vencer a sus rivales.
Roma enfrentará a Barcelona, por lo que Manolas aseguró que será una oportunidad de hacer historia eliminando a uno de los favoritos del torneo continental, por lo que jugarán de manera aguerrida para sacar el resultado.
"Si llegamos a ‘cuartos’ es un gran éxito para Roma. Somos terceros \(en Serie A\), tuvimos un momento difícil, pero reaccionamos bien. ¿Messi? No debemos temerle a nadie, jugamos 11 contra 11 e iremos allí para luchar. No iremos derrotados", dijo el defensa.
Antes de pensar en el juego del próximo 4 de abril en el Camp Nou refirió que su mentalidad puesta está en la Serie A, donde aún no se definen y por el momento se encuentran en puestos de “Champions”.
"El domingo tenemos un partido difícil, Crotone ganó a Sampdoria, que es un muy buen equipo, lucha por cada balón, merece respeto. Si vas allí con poca concentración te puedes llevar una bofetada y sería un drama para nosotros. Tenemos que ir allí solo para ganar", explicó.
Por si te interesa: ‘Piojo’ mata ilusiones mundialistas de Martín