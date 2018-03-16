No le tenemos miedo a Messi: AS Roma

Roma, Italia. El griego Kostas Manolas, central del AS Roma, descartó que le teman al argentino Lionel Messi en cuartos de final de la Champions League, pues jugando en equipo podrán vencer a sus rivales.

Roma enfrentará a Barcelona, por lo que Manolas aseguró que será una oportunidad de hacer historia eliminando a uno de los favoritos del torneo continental, por lo que jugarán de manera aguerrida para sacar el resultado.

BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 24: Lionel Messi of FC Barcelona competes for the ball with Seydou Keita (L) and Lucas Digne of AS Roma during the UEFA Champions League Group E match between FC Barcelona and AS Roma at Camp Nou stadium on November 24, 2015 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)|David Ramos/Getty Images

"Si llegamos a ‘cuartos’ es un gran éxito para Roma. Somos terceros \(en Serie A\), tuvimos un momento difícil, pero reaccionamos bien. ¿Messi? No debemos temerle a nadie, jugamos 11 contra 11 e iremos allí para luchar. No iremos derrotados", dijo el defensa.

Antes de pensar en el juego del próximo 4 de abril en el Camp Nou refirió que su mentalidad puesta está en la Serie A, donde aún no se definen y por el momento se encuentran en puestos de “Champions”.

"El domingo tenemos un partido difícil, Crotone ganó a Sampdoria, que es un muy buen equipo, lucha por cada balón, merece respeto. Si vas allí con poca concentración te puedes llevar una bofetada y sería un drama para nosotros. Tenemos que ir allí solo para ganar", explicó.

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