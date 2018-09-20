Ochoa, listo para su debut europeo

Ciudad de México. Guillermo Ochoa volverá a disputar un torneo internacional en Europa y lo hará defendiendo la camiseta del Standard de Lieja.

Tras quedar fuera de la UEFA Champions League, ‘Memo’ y su equipo harán su presentación en la UEFA Europa League este jueves ante el Sevilla, equipo que también se quedó sin Champions.

Ochoa sabe de la peligrosidad del equipo español, pero confía en sacar un buen resultado: “Sevilla es uno de los favoritos para ganar la Europa League. Sabemos que va a ser complicado, pero tenemos que creer en nosotros. Queremos llevarnos algo a casa”.

La concentración en este tipo de torneo será fundamental para no quedar fuera en la primera ronda, algo a lo que Ochoa le dará importancia: "Tendremos que estar 100 por ciento concentrados. Los primeros 20 minutos serán muy importantes para nosotros, tendremos que mantener el cero. Comenzar la Europa League en Sevilla, es bueno para nosotros. Nos ayudará para la competencia”.

El técnico belga Michel Preud‘homme, también coincidió con Ochoa acerca de la tensa situación que vive el equipo español por no encontrarse con la victoria, pero reconoció que no deben confiarse.

“Oímos que el clima era tenso después de los resultados últimos resultados, pero 0es así en todas partes. En el futbol actual, cuando existen pequeñas dificultades todo va muy rápido. El Sevilla es y sigue siendo un grande de Europa y esta competición lo demuestra: Cuando puedes ganar la Europa League cinco veces, mereces el estatus de grande europeo", expresó.

