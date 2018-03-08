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Fútbol

¡Payet y Marsella domaron al Athletic!

El conjunto español quedó herido de muerte en tierras francesas

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Escrito por: Azteca Deportes

Marsella.\- ¡A punto del nocaut! En duelo válido por la ida de los octavos de final de la Europa League, elMarsella derrotó 3\-1 al Athletic de Bilbao con un doblete de Dimitri Payet en el Estadio Orange Velodrome.

Antes del primer minuto de partido, el argentino Lucas Ocampos puso en ventaja al equipo local apenas tocando la pelota encima del arquero visitante luego de una fugaz combinación entre Florian Thauvin y Dimitri Payet que significó el 1\-0 para los franceses.

De nueva cuenta, el futbol de los “Fenicios” partiría de los botines de Payet a los 14 minutos, el extremo francés añadiría una nueva pieza a su extensa colección de golazos, en esta ocasión la diana tomaría forma con un violento remate de volea para poner el 2\-0.

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Luego de un polémico penal por supuesta mano de Adil Rami, el Athletic de Bilbao pudo hacerse presente en el marcador luego de una excelsa ejecución de Aritz Aduriz; Payet liquidó el encuentro a los 58’ con remate de primera intención.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo 15 de marzo a las 12:00 horas tiempo del Centro de México, en la cancha del Nuevo San Mamés, en la ciudad de Bilbao, España, donde los “leones indomables” buscarán hacer pesar la localia para darle vuelta a la serie.
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