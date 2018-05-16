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Fútbol

¡¿Por qué tocas el trofeo, Payet?!

El jugador del Marsella acarició la copa de la Europa League al salir del túnel y su equipo cayó en la final ante el Atlético

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Escrito por: Azteca Deportes

LYON.- Dimitri Payet olvidó que ‘la copa se mira, pero no se toca’ y acarició el trofeo de la Europa League cuando los jugadores salían del túnel para disputar la final del torneo continental.

El elemento francés besó el trofeo como una cábala para tener suerte en el partido decisivo, sin embargo, sucedió todo lo contrario, pues el Olympique de Marsella se fue abajo en el marcador apenas al minuto 21 después de un error garrafal de la zaga que aprovechó Antoine Griezmann para adelantar al Atlético de Madrid.

Pero no sólo eso, Dimitri tuvo que abandonar el encuentro al minuto 31 debido a una lesión, al parecer muscular, dejando al Marsella sin una de sus piezas centrales, baja que costó al conjunto francés pues tras esto se descompuso en el campo y terminaron cayendo ante los españoles 3-0 con doblete de Griezmann y uno más de Gabi.

¿Habrá arruinado Payet la final para el Olympique?
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