¡Presidente de la Roma se mojó de la emoción!

Roma, Italia.\- ¡Alegría pura! Luego del histórico triunfo de la Roma sobre el Barcelona, cientos de fanáticos salieron a las calles a festejar en compañía del mismísimo presidente del club.

Y es que James Pallotta, mandamás estadounidense del equipo romano no solo celebró con cánticos, sino que además decidió lanzarse a una fuente de la ciudad.

A través de redes sociales se difundieron imágenes en las que el presidente nacido en Stoneham, Massachusetts, celebra a lo grande en la fuente de los Leones, la cual se ubica en el centro de la Piazza del Popolo.

Sin embargo, no todo fue felicidad, pues por dicho acto será multado con aproximadamente 450 euros, pues es está estrictamente prohibido refrescarse en dicho lugar, pues los ciudadanos exigen “el respeto del patrimonio público y de los bienes históricos”.

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