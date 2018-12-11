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Fútbol

PSG asegura el liderato del Grupo C en Champions League

El conjunto parisino se impuso de manera cómoda al Estrella Roja de Belgrado para asegurar su pase a la siguiente ronda

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BELGRADE, SERBIA - DECEMBER 11: Marquinhos (C) of Paris Saint-Germain celebrates after scoring a goal with team mates during the UEFA Champions League Group C match between Red Star Belgrade and Paris Saint-Germain at Rajko Mitic Stadium on December 11, 2018 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images)|Srdjan Stevanovic /Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

BELGRADO (Notimex).- El París Saint-Germain venció sin complicaciones como visitante de 4-1 al Estrella Roja, con lo que aseguró el liderato del Grupo C en la UEFA Champions League.

Los goles del encuentro cayeron por conducto de Edinson Cavani en el minuto 9, Neymar puso el segundo al 40’, Marcos Corrêa se hizo presente al 74’ y Kylian Mbappe selló el triunfo al 90+2. Marko Gobeljić descontó por lo locales al minuto 56.

PSG cierra su participación en la fase de grupos con 11 puntos, mientras Estrella Roja se despide de la competencia con apenas cuatro unidades en el último puesto del sector C.

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