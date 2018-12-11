PSG asegura el liderato del Grupo C en Champions League

BELGRADO (Notimex).- El París Saint-Germain venció sin complicaciones como visitante de 4-1 al Estrella Roja, con lo que aseguró el liderato del Grupo C en la UEFA Champions League.

Los goles del encuentro cayeron por conducto de Edinson Cavani en el minuto 9, Neymar puso el segundo al 40’, Marcos Corrêa se hizo presente al 74’ y Kylian Mbappe selló el triunfo al 90+2. Marko Gobeljić descontó por lo locales al minuto 56.

PSG cierra su participación en la fase de grupos con 11 puntos, mientras Estrella Roja se despide de la competencia con apenas cuatro unidades en el último puesto del sector C.

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