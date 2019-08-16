PSV avanza a playoffs en la Europa League

El cuadro del PSV Eindhoven, con el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez y sin el delantero Hirving Lozano, superó con lo justo la tercera ronda clasificatoria de la Liga Europea.

Este jueves empató sin goles contra Haugesund en el partido de vuelta de esa instancia y prácticamente hizo valer el 1-0 que consiguió en el primer capítulo gracias al penal anotado por parte de Steven Bergwijn.

Hoy en el Philips Stadion parecía que “los granjeros” tendrían facilidades para sellar su boleto a los playoffs de la Europa League, pero jamás lo pudo reflejar y los noruegos siempre se mantuvieron con vida.

Si bien el dominio fue del lado del club holandés, la mínima diferencia siempre mantuvo al acecho al Haugesund, que con un tanto obligaba a los tiempos extras, por lo que PSV para nada podía adormilarse.

A seis minutos del final, el portugués Bruno Leite puso de nervios a los locales tras un remate que acabó en el poste de la meta defendida por Jeroen Zoet, por lo que la tranquilidad llegó hasta que se escuchó el silbatazo final.

El mediocampista mexicano Erick Gutiérrez disputó todo el partido y al igual que sus compañeros por momentos sufrió el partido, al final buscó de adueñarse del balón para quemar tiempo y provocó faltas del adversario.

Por su lado, Hirving Lozano dio un paso más al Napoli, luego que hoy ni siquiera estuvo en el banco de suplentes por decisión de la directiva para evitar algún contratiempo en la negociación.

Aunado a su inminente marcha al futbol italiano, en el partido anterior de la Eredivisie contra ADO Den Haag, “Chucky” salió lesionado y entrenó poco durante estos días previos al choque de hoy frente a los noruegos.

Con el empate sin goles y el global de 1-0 ante los noruegos, ahora PSV Eindhoven se medirá en playoffs al Apollon chipriota en busca de instalarse en la fase de grupos de la Europa League.

