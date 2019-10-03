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Fútbol

PSV golea a Rosenborg para seguir con buen paso en Europa League

Erick Gutiérrez ingresó al minuto 72.

Rosenborg BK v PSV - UEFA Europa League
TRONDHEIM, NORWAY - OCTOBER 3: (L-R) Steven Bergwijn of PSV, Marlus Lundemo of Rosenborg BK during the UEFA Europa League match between Rosenborg BK v PSV at the Lerkendal Stadium on October 3, 2019 in Trondheim Norway (Photo by Photo Prestige/Soccrates/Getty Images)|Soccrates Images/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

El PSV Eindhoiven, donde milita el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez, goleó este jueves al Rosenborg BK por 4-1 para seguir con buen paso en la Europa League.

Los “granjeros” no aflojaron su buen ritmo que llevan en la temporada, pues también son líderes de la Eredivisie, y en este certamen continental dieron otro paso al frente rumbo a los dieciseisavos de final.

La escuadra holandesa prácticamente amarró el triunfo de este jueves ante los noruegos desde la primera mitad una vez que se fueron al descanso 3-0. El primer tanto lo hizo Pablo Rosario (14) con disparo de larga distancia.

Después, al minuto 37, Birger Meling hizo un autogol que le brindó la segunda diana al PSV y luego Donyell Malen, al 41, con una buena definición puso el tercero tras la asistencia del japonés Ritsu Doan.

En la segunda mitad, Rosenborg decoró el marcador 3-1, al minuto 70, con el gol del nigeriano Samuel Adegbenro, al aprovechar un balón a la deriva proveniente de un saque de esquina.

Con ese resultado, el mediocampista mexicano Erick Gutiérrez ingresó al terreno de juego en lugar de Jorrit Hendrix, al minuto 72, en busca de que PSV controlara el resto del encuentro celebrado en la cancha del Lerkendal Stadion.

A los 78 minutos, los noruegos perdieron un balón en defensa y se juntó de nuevo la dupla Doan-Malen para el 4-1 definitivo con el doblete del atacante de 20 años de edad.

PSV consiguió su segundo triunfo para llegar a seis unidades en el Grupo D seguido del Sporting Lisboa y LASK Linz, ambos con tres puntos. Rosenborg, por su lado, se estancó en el fondo sin unidades.

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