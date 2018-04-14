Que hablen de robo a mí me indigna: Zinedine Zidane

Madrid, España. El técnico del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, está indignado con las secuelas de la victoria de su equipo frente a la Juventus en cuartos de final de la Champions League y sugirió que el éxito del club irrita a algunas personas.

Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, aún se quejaba el sábado por la derrota de su plantel \-con un marcador global de 4\-3 a favor de los blancos\- y dijo que se había jugado demasiado tiempo añadido, mientras que la decisión de conceder un penal en el último minuto al Real Madrid ha sido descrita por parte de los medios italianos \-y también algunos españoles\- como un "robo".

"Pueden opinar sobre si es penal o no, pero que hablen de robo a mí me indigna. Molestamos a mucha gente con lo que estamos haciendo y es algo que no se puede cambiar", dijo Zidane en una rueda de prensa el sábado de cara al partido de Liga del domingo en campo del Málaga.

MADRID, SPAIN - APRIL 11: Zinedine Zidane, Manager of Real Madrid gives his team instructions during the UEFA Champions League Quarter Final Second Leg match between Real Madrid and Juventus at Estadio Santiago Bernabeu on April 11, 2018 in Madrid, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)|David Ramos/Getty Images

"Yo voy a defender a los míos que han hecho un partido enorme, merecimos pasar sin ninguna duda. A los que opinan no contesto. Lo hicimos muy bien y estamos en semifinal", dijo.

"Yo simplemente estoy indignado con los que consideran que ha sido un robo. En el resto, no me meto. La historia de este club, el mejor club del mundo, no la va a cambiar nadie. Cuando eres el mejor, generas celos".

Ronaldo convirtió el penalti contra la Juventus, lo que permitirá al Madrid jugar en semifinales contra el Bayern de Múnich pese a perder el partido de vuelta por 1\-3.

El Madrid, que tiene en su mano obtener una tercera Liga de Campeones consecutiva, se sitúa cuarto en la Liga española, a 15 puntos del Barcelona antes de la jornada de este fin de semana.

Reuters

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