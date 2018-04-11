Real Madrid añade récord a su colección

Madrid, España.\- ¡Intratables! En lo que fue un partido cardíaco, emocionante y polémico hasta el último momento, el Real Madrid accedió a las semifinales de la Champions League y de paso añadió un récord a su colección.

Con este triunfo, el conjunto merengue se convirtió en el primero en clasificarse a las semifinales de la Champions en ocho temporadas de manera consecutiva.

La escuadra ‘merengue’ ha conquistado la Orejona en tres de las últimas cuatro ediciones y en la presente justa buscará convertirse en tricampeón luego de ganar las ediciones 2015\-16, 2016\-17 ante el Atlético de Madrid y la Juventus respectivamente.