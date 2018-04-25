Real Madrid da golpe de autoridad en Munich

Munich, Alemania.\- El Real Madrid venció a domicilio al Bayern Munich por marcador de 1\-2 en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 17/18. A pesar de comenzar perdiendo al minuto 27 ante el gol de Kimmich, los merengues supieron reaccionar y con un golazo de Marcelo \(min 43'\) y una soberbia definición de Marco Asensio \(min 56'\) los españoles se llevaron una importantísima ventaja al Santiago Bernabéu.

El extremo holandés Arjen Robben tuvo que ser sustituido al minuto 8' del partido debido a una lesión. Este es el cambio más tempranero en una semifinal de Champions en toda la historia del torneo.

Pese a la ventaja blanca, el Real Madrid tuvo que soportar en gran parte del partido el dominio bávaro, que tuvo mayor posesión de balón y oportunidades más claras, pero que desafortunadamente para Josef Heynckes y los suyos no pudieron reflejarlo en el marcador final.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes 1 de mayo en donde los dirigidos por Zinedine Zidane buscarán disputar su tercera final consecutiva.