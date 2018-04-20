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Fútbol

Recuperan la Copa de la Europa League

La PGJE anuncia que recuperó el trofeo de la Europa League que había sido robada en Guanajuato

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STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 24: The UEFA Europa League trophy is seen inside the stadium prior too the UEFA Europa League Final between Ajax and Manchester United at Friends Arena on May 24, 2017 in Stockholm, Sweden. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)|Mike Hewitt/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

México. Es recuperado el trofeo de la Europa League que había sido robada hace unos días, lo anunció la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato a través de un twitter,

“#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC\_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en en @municipio\_leon.”, señala el tuit.

La Copa está en México fue traída para un evento de un patrocinador y fue robada en el recorrido.

No se precisa la fecha del robo ni donde fue recuperado.

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STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 24: The UEFA Europa League trophy is seen inside the stadium prior too the UEFA Europa League Final between Ajax and Manchester United at Friends Arena on May 24, 2017 in Stockholm, Sweden. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)|Mike Hewitt/Getty Images

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