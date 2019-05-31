Revelan equipo ideal de la Europa League

Se reveló el equipo ideal de la Europa League, y sorprendió la inclusión de cinco jugadores del Eintracht Frankfurt, así como la aparición de siete elementos del Chelsea, escuadra que finalmente quedó campeona del torneo europeo que se disputó el pasado miércoles ante el Arsenal.

Los Blues se coronaron en el torneo que cita a muchos de los mejores conjuntos de Europa, pero que en esta ocasión se vistió de azul, por el Chelsea, y de negro por el Eintracht.

Destacan además, tres elementos del subcampeón Arsenal, así como dos futbolistas del equipo de Benfica: Alex Grimaldo y la promesa del futbol mundial Joao Félix.

Arqueros: Kevin Trapp (Eintracht), Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Zagueros: Alex Grimaldo (Benfica), Sead Kolasinac, Laurent Koscielny (Arsenal), David Luiz, César Azpilicueta (Chelsea), Danny da Costa (Eintracht).

Mediocampistas: Makoto Hasebe, Filip Kostic (Eintracht), Jorginho, Kanté, Pedro, Eden Hazard (Chelsea).

Atacantes: Pierre Emerick Aubameyang (Arsenal), Olivier Giroud (Chelsea), Luka Jovic (Eintracht) y Joao Felix (Benfica).

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