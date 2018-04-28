Roma golea en el Olímpico

Roma, Italia. Roma venció 4\-1 al Chievo Verona en el duelo de la jornada 35 de la Liga de Italia y se afianza en la tercera posición, que otorga boleto directo a la siguiente fase de la Champions League.

Las anotaciones en el Olímpico de Roma estuvieron a cargo del delantero checo Patrik Schick en el minuto ocho; Stephan El Shaarawy al 65, y del ariete bosnio Edin Dzeko por partida doble, en el 40 y 67. Por los visitantes descontó Roberto Inglese \(88’\).

El marcador se abrió rápidamente en el encuentro cuando el mediocampista belga Radja Nainggolan robó un balón en territorio rival por la banda de la izquierda y mandó un centro al área que el juvenil Schick remató con la zurda y que el arquero italiano Stefano Sorrentino no pudo detener.

ROME, ITALY - APRIL 28: Edin Dzeko of AS Roma competes for the ball with AC Chievo Verona players during the serie A match between AS Roma and AC Chievo Verona at Stadio Olimpico on April 28, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)|Paolo Bruno/Getty Images

La presión de los locales era constante y tras varias ocasiones de gol fallidas, a falta de cinco minutos para el descanso, el serbio Aleksandar Kolarov apareció por la banda de la izquierda y sacó un servicio que Dzeko remató para poner el 2\-0 parcial en el compromiso.

Ya en el complemento, Chievo tuvo la oportunidad de meterse de nuevo en el encuentro cuando al minuto 59, el árbitro señaló una falta del defensor brasileño Juan Jesus dentro del área, expulsando al jugador y otorgándole un penal a los “asnos voladores”.

Pero el arquero brasileño Alisson detuvo la pena máxima al italiano Roberto Inglese para evitar el descuento de los visitantes.

ROME, ITALY - APRIL 28: Patrick Schick and his teammmates of AS Roma celebrates after scoring the opening goal during the serie A match between AS Roma and AC Chievo Verona at Stadio Olimpico on April 28, 2018 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)|Paolo Bruno/Getty Images

Con un hombre menos, los dirigidos por Rolando Maran vieron incrementadas sus posibilidades de igualar el marcador.

Pero al minuto 65, El Shaarawy tomó el balón detrás del medio campo y condujo hasta el área rival, ingresó en ella y definió con parte interna ante la salida de Sorrentino.

El gol que selló la victoria llegó a penas dos minutos después de la gran jugada individual de El Shaarawy, pues cuando Dzeko recibió el esférico fuera del área, hizo un remate de zurda y colocó el balón al poste más lejano del portero rival para sellar el cuarto de “La Loba” en el partido.

Fue hasta el minuto 87 que el Verona se hizo presente en el marcador, cuando Inglese con un remate de cabeza en un tiro de esquina mandó el balón al fondo de las redes y puso el 4\-1 definitivo.

Con este resultado, Roma alcanza 70 puntos en la Liga y se mantiene en la lucha por un puesto que da acceso directo a la siguiente edición de la Champions League.

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