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Fútbol

Sarri explica suplencia de Hazard

Sarri explica porque sentó a Hazard

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FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - MAY 02: Eden Hazard of Chelsea replaces teammate Willian as a substitute during the UEFA Europa League Semi Final First Leg match between Eintracht Frankfurt and Chelsea at Commerzbank-Arena on May 02, 2019 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)|Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Frankfurt, Alemania.- El estratega de Chelsea, Maurizio Sarri justificó la ausencia en el 11 titular del atacante belga Eden Hazard, en el partido de ida por las semifinales de la Europa League frente al Eintracht Frankfurt.

“Hazard empezó en la banca por la cantidad de juegos que ha tenido esta temporada. Eden suele tener un buen impacto en el campo saliendo desde la banca”, fue como el técnico italiano al final del juego, justificó la ausencia del jugador más determinante del Chelsea en la última época.

Sarri también reconoció que su equipo tuvo errores ante la peligrosidad del Frankfurt, por ello el empate 1-1.

“Cometimos un error en los primeros 20 minutos, ya que parecía que estábamos tratando de asegurar el 0-0, esa no es nuestra característica de juego, pero creo que después de eso controlamos el partido jugando bien”, finalizó.

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