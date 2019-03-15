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Fútbol

Se busca nuevo campeón en la Europa League

El segundo torneo más importante del viejo continente también definió los duelos de Cuartos del Final rumbo a Baku

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Soccer Football - Europa League - Quarter Finals and Semi Finals Draw - Nyon, Switzerland - March 15, 2019 General view of the completed draw REUTERS/Denis Balibouse|DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

NYON, Suiza.- La Europa League, el segundo torneo más importante de clubes del viejo continente, también definió sus duelos de Cuartos del Final rumbo a la gran final a disputarse en Baku, capital de Azerbaiyán.

En la primera llave se verán las caras el Benfica, que busca trascender a nivel europeo, ante el Eintracht Frankfurt, que sorprendió al Inter de Milán en octavos. Por su parte el Slavia Praga, que sorprendió al Sevilla, hará los honores ante un difícil Chelsea.

En el duelo más atractivo de esta fase, el Arsenal, que no tuvo complicaciones ante el Rennes, se mide ante el Napoli de Carlo Ancelotti que logró el milagro ante el Salzburgo. Y finalmente, en duelo de españoles, Villarreal enfrenta al conjunto de Valencia.

Los partidos de ida de estos cuartos se jugarán el 11 de abril y la vuelta el 18 del mismo mes.

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