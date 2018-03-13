Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Sevilla buscará dar la sorpresa en Champions

Este martes el Manchester United recibirá al Sevilla en la definición de los octavos de final

KAL|0_hqocahm4

Escrito por: Azteca Deportes

Manchester, Inglaterra.\- ¡Por la sorpresa! El Sevilla, que no podrá hacer uso de Miguel Layún, buscará su pase a cuartos de final de la Champions League en el ‘Teatro de los Sueños’ ante el Manchester United.

Sin embargo, Layún no podrá ver acción en lo que resta del torneo debido a que participó en éste con su exequipo, el Porto de Portugal.

El conjunto andaluz saldrá a la cancha con la mentalidad de hacer un tanto que obligue a los ‘Red Devils’ a marcar dos por lo menos, ante la condición del gol de visitante.

Los ingleses llegan al encuentro después de cinco encuentros sin conocer la derrota, y tendrán que salir con todo por la victoria, ya que cualquier empate que no sea 0\-0 los dejará fuera de la competencia.

El partido se celebrará este martes en el estadio Old Trafford a las 13:45 horas del centro de México.

En otro frente, la Roma buscará remontar ante el Shakhtar una desventaja de 2\-1,

KAL|0_hqkonmkz

Te puede interesar: Convocatoria de Argentina para enfrentar a potencias

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP