Sevilla buscará dar la sorpresa en Champions

Manchester, Inglaterra.\- ¡Por la sorpresa! El Sevilla, que no podrá hacer uso de Miguel Layún, buscará su pase a cuartos de final de la Champions League en el ‘Teatro de los Sueños’ ante el Manchester United.

Sin embargo, Layún no podrá ver acción en lo que resta del torneo debido a que participó en éste con su exequipo, el Porto de Portugal.

El conjunto andaluz saldrá a la cancha con la mentalidad de hacer un tanto que obligue a los ‘Red Devils’ a marcar dos por lo menos, ante la condición del gol de visitante.

Los ingleses llegan al encuentro después de cinco encuentros sin conocer la derrota, y tendrán que salir con todo por la victoria, ya que cualquier empate que no sea 0\-0 los dejará fuera de la competencia.

El partido se celebrará este martes en el estadio Old Trafford a las 13:45 horas del centro de México.

En otro frente, la Roma buscará remontar ante el Shakhtar una desventaja de 2\-1,

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