Sevilla en pelea por puesto de Europa League

Sevilla, España. Con el lateral mexicano Miguel Layún en la cancha todo el encuentro, Sevilla logró derrotar en el estadio Sánchez Pizjuán al Athletic de Bilbao por 2\-0 en la jornada 27 de la Liga Española.

El marcador lo abrió Luis Muriel al minuto 27, cuando Franco Vázquez lo dejó solo contra el arquero Kepa y no tuvo más que definir a primer poste.

El segundo gol cayó a cargo de Franco Vázquez en el minuto 31, quien remató de cabeza en el área un buen centro de N'zonzi.

SEVILLE, SPAIN - FEBRUARY 07: Guido Pizarro of Sevilla FC celebrates their victory with teammate Sergio Escudero (L) and Miguel Layun (R) after the Copa del Rey semi-final second leg match between Sevilla FC and CD Leganes at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on February 7, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)|Aitor Alcalde/Getty Images

Con esta victoria, el conjunto del lateral mexicano se mantiene en el quinto puesto de la tabla general, alejándose del Villarreal y Girona, sus principales perseguidores.

Estas tres unidades les hacen aspirar seriamente a obtener un puesto en la Europa League del próximo año.

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