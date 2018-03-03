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Fútbol

Sevilla en pelea por puesto de Europa League

Miguel Layún en la cancha en el triunfo del Sevilla sobre el Athletic de Bilbao

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SEVILLE, SPAIN - FEBRUARY 07: Guido Pizarro of Sevilla FC celebrates their victory with teammate Sergio Escudero (L) and Miguel Layun (R) after the Copa del Rey semi-final second leg match between Sevilla FC and CD Leganes at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on February 7, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)|Aitor Alcalde/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Sevilla, España. Con el lateral mexicano Miguel Layún en la cancha todo el encuentro, Sevilla logró derrotar en el estadio Sánchez Pizjuán al Athletic de Bilbao por 2\-0 en la jornada 27 de la Liga Española.

El marcador lo abrió Luis Muriel al minuto 27, cuando Franco Vázquez lo dejó solo contra el arquero Kepa y no tuvo más que definir a primer poste.

El segundo gol cayó a cargo de Franco Vázquez en el minuto 31, quien remató de cabeza en el área un buen centro de N'zonzi.

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SEVILLE, SPAIN - FEBRUARY 07: Guido Pizarro of Sevilla FC celebrates their victory with teammate Sergio Escudero (L) and Miguel Layun (R) after the Copa del Rey semi-final second leg match between Sevilla FC and CD Leganes at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on February 7, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)|Aitor Alcalde/Getty Images

Con esta victoria, el conjunto del lateral mexicano se mantiene en el quinto puesto de la tabla general, alejándose del Villarreal y Girona, sus principales perseguidores.

Estas tres unidades les hacen aspirar seriamente a obtener un puesto en la Europa League del próximo año.
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