Sevilla se ubica en ‘octavos’ en Europa

Sevilla, España. Sevilla, pentacampeón de la Europa League, avanzó el miércoles a los octavos de final del torneo al superar 2-0 a Lazio en un partido en el que los dos equipos sufrieron una expulsión.

El elenco español, que cerró la llave con un resultado agregado de 3-0, abrió el marcador a los 20 minutos por intermedio de Wissam Ben Yedder, quien había anotado en la ida como visitante.

Las esperanzas de Lazio de dar vuelta la llave tuvieron un envión cuando el centrocampista argentino Franco Vázquez fue expulsado a los 60 minutos. Pero el equipo del DT Simone Inzaghi se quedó con 10 hombres poco después cuando Adam Marusic vio la tarjeta roja.

Sarabia cerró la llave al poner el 2-0 a los 78 para Sevilla, que el sábado jugará contra el Barcelona por la liga española.

Reuters

