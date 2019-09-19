Sevilla vence en la Europa League; ‘Chicharito’ aportó un gol

En un duelo que estuvo trabado gran parte del tiempo regular, el Sevilla se logró imponer por un nutrido marcador de 3-0, sobre el Qarabag, en la primera fecha de la Europa League.

El mexicano Javier Hernández recibió confianza de parte de Lopetegui, saltando como titular en patio ajeno, y respondió de gran manera, luchando y buscando marcar y crear oportunidades.

El encuentro estuvo trabado hasta después del segundo tiempo, pero al 62’, un cobro de tiro libre del mexicano, rompió el cero. Para Javier fue su primer tanto con el Sevilla y su primer tanto en cobro de falta en su carrera en Europa.

Con la ventaja, el rival se dejó caer y los goles comenzaron a llegar al cotejo. Munir el Haddadi picó un balón por encima del arquero para ampliar la ventaja al 78’, y Óliver Torres cerró la goleada en Azerbaiyán con anotación al 85’.

Sevilla suma así tres unidades, y se preparará después para recibir al Apoel el próximo 3 de octubre.

