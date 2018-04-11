Sevilla y Madrid, a por el orgullo español
Los conjuntos españoles buscarán clasificarse a las semifinales de la Champions League
Ciudad de México.\- ¡A por todas! La derrota del Barcelona ante la Roma en la Champions League caló hondo en España, por lo cual, el Sevilla y el Real Madrid buscarán sacar la casta y clasificarse a las semifinales.
En teoría, el conjunto merengue deberá tener un partido de trámite ante la Juventus, pues en la ida el marcador fue de 3\-0 para el Madrid con actuación formidable de Cristiano Ronaldo, sin embargo, evitarán caer en exceso de confianza para no sufrir como los ‘Blaugranas’.
Si David venció a Goliat... ¿Por qué no, @SevillaFC? 💪❤#UCL pic.twitter.com/AYEOwVEALa— LaLiga (@LaLiga) April 11, 2018
En el otro frente, los ‘Blaquirrojos’ tendrán la difícil tarea de remontar un 2\-1 en contra ante el campeón de la Bundesliga, el Bayern Múnich, el cual buscará hacer valer la Allianz Arena para adjudicarse una semifinal más.
Las acciones de ambos cotejos se llevarán a cabo en punto de las 13:45 horas del centro de México. ¿Habrá nuevo milagro?
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