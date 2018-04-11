Sevilla y Madrid, a por el orgullo español

Ciudad de México.\- ¡A por todas! La derrota del Barcelona ante la Roma en la Champions League caló hondo en España, por lo cual, el Sevilla y el Real Madrid buscarán sacar la casta y clasificarse a las semifinales.

En teoría, el conjunto merengue deberá tener un partido de trámite ante la Juventus, pues en la ida el marcador fue de 3\-0 para el Madrid con actuación formidable de Cristiano Ronaldo, sin embargo, evitarán caer en exceso de confianza para no sufrir como los ‘Blaugranas’.

En el otro frente, los ‘Blaquirrojos’ tendrán la difícil tarea de remontar un 2\-1 en contra ante el campeón de la Bundesliga, el Bayern Múnich, el cual buscará hacer valer la Allianz Arena para adjudicarse una semifinal más.

Las acciones de ambos cotejos se llevarán a cabo en punto de las 13:45 horas del centro de México. ¿Habrá nuevo milagro?

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