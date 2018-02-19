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Fútbol

Stamford Bridge recibe a Messi y compañía

Los Blues tendrán la difícil tarea de sacar ventaja en casa ante el Barcelona

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Escrito por: Azteca Deportes

Londres, Inglaterra.\- ¡Difícil tarea! Los octavos de final de la Champions League continúan y este martes el Chelsea recibirá al Barcelona en lo que se antoja como uno de los duelos más atractivos de esta instancia.

Stamford Bridge, estadio en el que en 2009 se vivió una serie de semifinales muy polémica ante los catalanes debido a que no se marcaron cuatro penales a favor de los ingleses, será el marco de este atractivo partido.

Por si fuera poco, Lionel Messi nunca le ha marcado al Chelsea, además de que tiene en la memoria ese penal que falló en el Camp Nou y que a la postre significó la eliminación del torneo europeo en semifinales en el 2012.

En otro frente, el Bayern Múnich recibirá la visita del Besiktas en el Allianz Arena. Ambos encuentros se disputarán este martes en punto de las 13:45 horas del centro de México.

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