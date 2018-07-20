TAS autoriza al Milan jugar Europa League

Milán, Italia. El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) anuló el viernes la decisión del ente rector del futbol europeo de prohibir la participación del AC Milan en la próxima Liga Europa, al asegurar que las finanzas del club italiano habían mejorado tras un reciente cambio de sus dueños.

La UEFA anunció el mes pasado que el AC Milan incumplió las normas del Juego Limpio Financiero, ya que el club no habría entregado suficiente evidencia sobre su estabilidad financiera.

Tras esto, el fondo de inversión estadounidense Elliott Management tomó el control del endeudado club, que estaba en poder del empresario chino Li Yonghong, y prometió inyectar 50 millones de euros (58,5 millones de dólares) para ayudar a estabilizar sus finanzas.

Li compró el club de la Serie A el año pasado al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi con la ayuda de Elliott, pero luego no pudo pagarle su deuda al fondo inversor.

En un comunicado, el TAS dijo que la UEFA no consideró algunos elementos importantes al momento de su decisión, "en particular, que la actual situación financiera del club era mejor tras el reciente cambio de propiedad".

Bajo las regulaciones de la UEFA, cualquier club de fútbol que gasta más de los ingresos que genera se enfrenta a posibles sanciones, incluso, en ciertas circunstancias, a una prohibición de disputar torneos internacionales.

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