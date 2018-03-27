UEFA cambia reglas para Champions y Europa League

Zurich, Suiza. Los futbolistas que sean transferidos durante el transcurso de una temporada podrán jugar por ambos equipos en la Champions League a partir de la próxima temporada, de acuerdo a las nuevas reglas anunciadas el martes por la UEFA.

El organismo rector del futbol europeo dijo en un comunicado que también permitiría a los equipos realizar un cuarto cambio en la prórroga durante las llaves de Champions y Europa League.

La nueva normativa, que entrará en vigor la próxima temporada, significa que un futbolista que haya jugado para un club en la fase de grupos de la Champions League o Europa League y sea transferido a otro en enero, podrá aparecer en las fases eliminatorias.

Soccer Football - Champions League Quarter-Final Draw - Nyon, Switzerland - March 16, 2018 General view of the final draw REUTERS/Pierre Albouy|PIERRE ALBOUY/REUTERS

Bajo las reglas actuales, los clubes que clasifican a la fase eliminatoria de la Liga de Campeones o la Liga Europa pueden fichar tres nuevos jugadores.

La presente normativa impide que Philippe Coutinho juegue con el Barcelona en la Liga de Campeones esta temporada debido a que lo hizo en la fase inicial con el Liverpool. Sin embargo, el chileno Alexis Sánchez pudo jugar la Champions League con Manchester United tras fichar para los "Diablos Rojos" procedente del Arsenal, que disputaba la Liga Europa.

Las nuevas reglas establecen que "un club puede fichar tres nuevos jugadores aptos sin ninguna restricción".

En tanto, la UEFA dijo que la cuarta sustitución será permitida tras la aprobación de la IFAB el 3 de marzo.

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