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Fútbol

UEFA sanciona al PSG

El Paris Saint-Germain fue multado por la UEFA por incidentes en juego de ‘octavos’ ante Real Madrid

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PARIS, FRANCE - MARCH 06: PSG fans light flares during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match between Paris Saint-Germain and Real Madrid at Parc des Princes on March 6, 2018 in Paris, France. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)|Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Nyon, Suiza. La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA dio a conocer una sanción contra el Paris Saint\-Germain tras los incidentes suscitados en la tribuna norte de su estadio durante el encuentro de octavos de final de la Champions League contra Real Madrid.

El pasado 6 de marzo, aficionados del cuadro parisino encendieron bengalas y provocaron humareda para que el silbante alemán Felix Brych detuviera el encuentro un par de ocasiones.

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PARIS, FRANCE - MARCH 06: PSG fans light flares during the UEFA Champions League Round of 16 Second Leg match between Paris Saint-Germain and Real Madrid at Parc des Princes on March 6, 2018 in Paris, France. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)|Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Además del árbitro central, algunos jugadores del PSG y el sonido local solicitaron a la tribuna acabar con las bengalas dado que era lo menos conveniente para los dirigidos por Unai Emery, que al final fueron eliminados por los “merengues” con resultado de 2\-1, global 5\-2.

Tras un análisis, la UEFA determinó que la tribuna norte del Parque de los Príncipes será cerrada en el próximo encuentro en el que el PSG actúe como local, aunado a una multa económica de 43 mil euros.

La sanción también se debió a que hubo punteros laser durante el cotejo y las escaleras estuvieron bloqueadas ante la multitud, provocando dificultades para evacuar el inmueble en caso de que fuera necesario.
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