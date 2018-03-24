Unai Emery está sentenciado
El técnico español Unai Emery no entrenará al PSG la próxima temporada, dice Meunier
París, Francia. El entrenador del Paris St Germain, Unai Emery, no dirigirá al equipo la próxima temporada, dijo el lateral derecho del club Thomas Meunier según fue citado por la prensa francesa.
"Muchas cosas cambiarán, incluido el entrenador", dijo el diario deportivo francés L'Equipe citando al jugador belga en una conferencia de prensa mientras estaba convocado con su equipo nacional.
El PSG fue eliminado en octavos de la Champions League por el Real Madrid a principios de este mes. El contrato de Emery expira al final de la temporada.
Reuters
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