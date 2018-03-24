Unai Emery está sentenciado

París, Francia. El entrenador del Paris St Germain, Unai Emery, no dirigirá al equipo la próxima temporada, dijo el lateral derecho del club Thomas Meunier según fue citado por la prensa francesa.

"Muchas cosas cambiarán, incluido el entrenador", dijo el diario deportivo francés L'Equipe citando al jugador belga en una conferencia de prensa mientras estaba convocado con su equipo nacional.

El PSG fue eliminado en octavos de la Champions League por el Real Madrid a principios de este mes. El contrato de Emery expira al final de la temporada.

Reuters

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 27: Unai Emery, head coach of Paris reacts during the UEFA Champions League group B match between Paris Saint-Germain and Bayern Muenchen at Parc des Princes on September 27, 2017 in Paris, France. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)|Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

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