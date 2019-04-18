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Fútbol

Valencia consigue boleto a “semis"de Europa League

Valencia jugará las semifinales de Europa League

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VALENCIA, SPAIN - APRIL 18: Santi Mina of Valencia competes for the ball with Javi Fuego of Villarreal during the UEFA Europa League Quarter Final Second Leg match between Valencia and Villarreal at Estadi de Mestalla on April 18, 2019 in Valencia, Spain. (Photo by Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)|Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Valencia, España.- El Estadio de Mestalla fue testigo de la calificación a semifinales de Europa League del Valencia, que se clasifico a las semifinales de dicho torneo, luego de vencer 2-0 (5-1 Global) a un Villarreal que estuvo desaparecido durante toda la eliminatoria.

Apenas a 13 minutos, el español Toni Lato adelantó a los dirigidos por Marcelino García Toral, a partir de ahí, el “Submarino Amarillo” adelantó líneas y logró desbalancear a la defensiva rival, pero fue incapaz de hacerse presente en el marcador después de carecer de eficacia de cara al arco.

Sin embargo, para la parte complementaria, el Valencia volvió a apretar y consiguió su premio gracias a la anotación de Dani Parejo, que convirtió un tiro libre en gol, después de que el balón pegara en Ramiro Funes Mori y cambiara su trayectoria para incrustarse en la portería al 54'.

Con esto, el club español se instaló en las semifinales de la Europa League, en donde se medirá al Arsenal, conjunto inglés que venció sin mayores dificultades al Napoli.

Así, el Valencia continúa con una temporada de ensueño después de colarse a la final de la Copa del Rey y de mantenerse en la sexta posición del balompié español, con serias oportunidades de acceder a la Champions League para el año entrante.

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