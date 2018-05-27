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Fútbol

VAR no se usa en Champions por temas técnicos

Pierluigi Collina admitió que hay muchas dificultades para que el VAR se use en Champions

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Escrito por: Azteca Deportes

Madrid, España.\- El exárbitro italiano Pierlugi Collina, y quien hoy es el máximo responsable arbitral de la UEFA, aseguró que el VAR seguirá ausente de la Champions League por temas técnicos.

“Tendremos el VAR en la Copa del Mundo, torneo que se desarrolla en un mismo país, bajo una misma producción televisiva; en Champions nos trasladamos a muchos países, en algunos donde no se utiliza tanto a nivel televisivo como arbitral, no se puede decir cuándo será el momento”, comentó Collina al diario español Marca.

“El VAR será una ayuda, un paracaídas perfecto, pero cuando esté en pleno funcionamiento el árbitro seguirá siendo el juez; el VAR no es un juez, ni tiene poder de decisión, la última palabra es del árbitro”, aseguro el ex silbante italiano.

En sus años en los terrenos de juego, Collina se caracterizó por hacerse respetar siempre en el campo, situación que a la fecha no se ha replicado en el resto de los silbantes, por lo que pide respeto para el gremio arbitral en este sentido.

“Necesitamos una nueva generación de árbitros, más cantera, no pueden venir de Asia o Sudamérica, hay que trabajar en la formación”, finalizo el árbitro que pitó la final deCorea\-Japón 2002.

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