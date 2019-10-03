¡Chicharito marca gol con el Sevilla!

El delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández volvió a responder a la confianza del entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, siendo el autor del primer gol del conjunto español, en el duelo de la Europa League ante el Apoel.

El atacante de 31 años está enchufado al Sevilla, y no ha dejado al saco roto el reto que tomó, pasando del West Ham al conjunto de LaLiga, cambio en el que además se ha dicho, sacrificó parte del salario.

El gol cayó al 17’, cuando el conjunto llegó hasta zona de peligro, siendo Munir quien puso la diagonal para que el mexicano llegara fiel a su estilo, cayéndose, para meter el balón al fondo de las redes.