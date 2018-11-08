Villarreal empata con Rapid Viena

Viena, Austria. Con el defensor Miguel Layún como titular, el equipo español Villarreal empató 0-0 ante Rapid Viena, en duelo de la jornada cuatro de la fase de grupos de la UEFA Europa League efectuado en el Weststadion.

Con este resultado, aunado a la derrota del escocés Rangers frente al Spartak Moscú, Villarreal se quedó con el liderato del Grupo G, con seis unidades, mientras que Rapid Viena se colocó en la cuarta plaza, con tres puntos.

El defensor mexicano Miguel Layún, quien empezó el encuentro como titular, tuvo una discreta participación y fue sustituido al minuto 62 de la segunda mitad.

En el próximo juego de la Liga Europea, Villarreal visitará al Rangers; en tanto que Rapid Viena enfrentará al Spartak Móscú.

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