Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Villarreal empata con Rapid Viena

Miguel Layún es titular en el empate del Villarreal en la Europa League

KAL|0_s256ju2g
Soccer Football - Europa League - Group Stage - Group G - Villarreal v Rapid Vienna - Estadio de la Ceramica, Villarreal, Spain - October 25, 2018 Villarreal’s Miguel Layun in action with Rapid Wien’s Boli Bolingoli REUTERS/Heino Kalis|HEINO KALIS/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Viena, Austria. Con el defensor Miguel Layún como titular, el equipo español Villarreal empató 0-0 ante Rapid Viena, en duelo de la jornada cuatro de la fase de grupos de la UEFA Europa League efectuado en el Weststadion.

Con este resultado, aunado a la derrota del escocés Rangers frente al Spartak Moscú, Villarreal se quedó con el liderato del Grupo G, con seis unidades, mientras que Rapid Viena se colocó en la cuarta plaza, con tres puntos.

El defensor mexicano Miguel Layún, quien empezó el encuentro como titular, tuvo una discreta participación y fue sustituido al minuto 62 de la segunda mitad.

En el próximo juego de la Liga Europea, Villarreal visitará al Rangers; en tanto que Rapid Viena enfrentará al Spartak Móscú.
[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/los-protagonistas/2018-11-07-09-44/munecos-de-papel-a-capitulo-2/)

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP