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Fútbol

Violencia en la Europa League

Policías en Bilbao fueron agredidos por aficionados del Marsella

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Escrito por: Azteca Deportes

Bilbao, España.\-En el marco del partido de vuelta entre el Athletic de Bilbao y el Marsella en la Europa League, los aficionados volvieron a ser noticia debido a hechos violentos.

Agentes de seguridad del Nuevo San Mamés fueron agredidos por los aficionados del Marsella, equipo francés que terminó por clasificarse a los cuartos de final de la competencia.

Informes de un portavoz de la policía regional vasca confirmó que uno de los agentes fue herido por un objeto puntiagudo en el cuello. Finalmente, se indicó que otro policía fue atacado por los aficionados franceses.

Cabe recordar que el 22 de febrero un policía falleció de un paro cardíaco momentos después de haberse suscitado unos disturbios en el partido entre el Athletic y el Spartak Moscú en la misma competencia.

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